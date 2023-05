1:3 in Stuttgart

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben zu Beginn der Finalserie um die deutsche Meisterschaft eine Niederlage hinnehmen müssen. Am Dienstagabend verloren die Brandenburgerinnen auswärts das erste Spiel der Best-of-five-Serie gegen den MTV Stuttgart mit 1:3 (21:25, 22:25, 25:17, 19:25). Wer zuerst drei Siege hat, darf den Titel feiern.

Spiel zwei wird am kommenden Samstag (17 Uhr) in Potsdam ausgetragen, bevor es am 10. Mai für die dritte Partie wieder zurück nach Stuttgart geht.