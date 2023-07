Do 13.07.23 | 15:56 Uhr

Bei dem griechischen Top-Klub unterzeichnete der langjährige Alba-Spieler und -Kapitän einen Zwei-Jahres-Vertrag, nachdem sein Kontrakt in Berlin Ende Juni ausgelaufen war. Das teilte Olympiakos Piräus am Donnerstagnachmittag mit.

Nach sechs Spielzeiten bei Basketball-Bundesligist Alba Berlin verlässt Luke Sikma die Berliner und schließt sich zur neuen Saison Olympiakos Piräus an.

Sikma war im Jahr 2017 aus Valencia an die Spree gewechselt. 2018 wurde der US-Amerikaner zum wertvollsten Spieler der Basketball-Bundesliga (BBL) gewählt. Außerdem gewann der Forward im Alba-Trikot drei Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft (2020, 2021, 2022) und zwei Mal den Pokal.

In der BBL legte der 33-Jährige in der abgelaufenen Saison im Schnitt 8,7 Punkte, 4,6 Rebounds und 4,2 Assists auf. In der Euroleague kam er auf 7,6 Zähler, 4,9 Rebounds und 5,3 Assists.

Im Mai war Alba als Serienmeister überraschend schon im Viertelfinale der BBL-Playoffs gegen Ratiopharm Ulm ausgeschieden.