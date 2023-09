Basketball-Bundesliga - Alba Berlin startet mit einem Sieg in Heidelberg in die neue Saison

Do 28.09.23 | 22:26 Uhr

Alba Berlin hat zum Auftakt in die neue Bundesliga-Spielzeit mit 90:81 in Heidelberg gewonnen. Die Albatrosse leisteten sich noch viele Ballverluste, dominierten aber an den Brettern. Neuzugang Matt Thomas überzeugte direkt.

Die Basketballer von Alba Berlin sind am Donnerstagabend mit einem 90:81-Sieg bei den MLP Academics Heidelberg in die neue Bundesliga-Spielzeit gestartet. Neuzugang Matt Thomas war mit 21 Punkten (sieben von zehn Treffer aus dem Feld) erfolgreichster Werfer der Partie. Johannes Thiemann legte mit 14 Zählern und zehn Rebounds ein Double-Double auf. Der frisch gebackene Basketball-Weltmeister Thiemann war es auch, der die ersten Alba-Punkte der Saison erzielte. Das neu-formierte Berliner Team von Cheftrainer Israel Gonzalez kam zunächst etwas besser in das Spiel, Louis Olinde sorgte mit einem Dreier und einem verwandelten Freiwurf für eine 18:10-Führung der Gäste. Doch nicht zuletzt dank einiger leichtfertiger Ballverluste der Albatrosse verkürzte Heidelberg den Rückstand bis zum Ende des ersten Viertels auf vier Punkte (21:17).

picture alliance/dpa/Andreas Gora Basketball - Alba will mit viel Geduld zu neuer Stärke finden Die Mannschaft von Alba Berlin hat im Sommer einen größeren Umbruch durchgemacht. Nun gilt es, mit den neuen Spielern ein Team zu formen, das wieder zurück nach oben finden kann - obwohl die Umstände herausfordernd sind. Von Lukas Witte



Kesteloot bringt Heidelberg zurück - Alba dominiert an den Brettern

Im zweiten Abschnitt lief Vincent Kesteloot zwischenzeitlich heiß, versenkte drei Dreier hintereinander und drehte die Partie zu Gunsten der Heidelberger: 29:31. Bis zur Pause blieb es nun ein offener Schlagabtausch mit einer Handvoll Führungswechseln. Alba Berlin ging in der ersten Hälfte zwar zu fahrlässig mit dem Spielgerät um (elf Ballverluste), hatte an den Brettern aber die Oberhand (21:11 Rebounds) und führte so nach zwanzig gespielten Minuten mit 44:39.

Sah einen Auftaktsieg seiner Mannschaft - aber auch Verbesserungspotenzial: Alba-Coach Israel Gonzalez.

Matt Thomas überzeugt bei seinem Alba-Debüt

Im dritten Viertel zog Alba zunächst erneut etwas davon (54:45), ließ die Heidelberger dann aber immer wieder zurück ins Spiel kommen. Gegen Ende gelang Shooting Guard Matt Thomas dann jedoch ein echtes "Big Play": Der Neuzugang, der in seiner Karriere schon in 121 NBA-Spielen auf dem Parkett stand, versenkte einen Dreier und zog dabei gleichzeitig ein unsportliches Foul – den fälligen Bonus-Freiwurf verwandelte Thomas auch noch, zum 68:55. Mit einem zweistelligen Vorsprung für die Berliner ging es in das letzte Viertel (70:58).

imago images/Contrast 2 min Basketball - Albas Frauen-Team will mit Kontinuität und neuer Qualität weiter wachsen Nach der sensationellen ersten Saison in der Basketball-Bundesliga soll das Frauen-Team bei Alba Berlin weiter wachsen. Dabei setzt man ganz nach der Vereinsphilosophie auf Kontinuität - und die Qualität zweier Neuzugänge. Von Lukas Witte

Diesen Vorsprung gab Alba im vierten Spielabschnitt nicht mehr aus der Hand, behielt an den Brettern insgesamt klar die Oberhand (44:27 Rebounds) – und feierte durch ein 90:81 in Heidelberg im ersten Duell der neuen Saison den ersten Sieg.

Heim-Premiere gegen Crailsheim am Montag

Wie aus vorherigen Spielzeiten gewohnt geht es für die Albatrosse auch in der Saison 2023/24 wieder Schlag auf Schlag – mit kaum Regenerations- und Trainingszeiten zwischen den Begegnungen. Am Montag (18:30 Uhr) empfängt Alba die Hakro Merlins Crailsheim zur Heim-Premiere in der Arena am Ostbahnhof. Drei Tage später, am Donnerstag (20:30 Uhr), beginnt für die Berliner beim FC Bayern München die Euroleague-Saison. Und am darauffolgenden Samstag, den 7. Oktober (18:30 Uhr), wartet in der Liga eine nicht minder knifflige Auswärtsaufgabe beim amtierenden Deutschen Basketball-Meister Ratiopharm Ulm. In den Playoffs 2023 eliminierte Ulm die Albatrosse im Viertelfinale.

Sendung: rbb24, 28.09.2023, 21:45 Uhr