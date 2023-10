Zweite Runde im DFB-Pokal - Hertha BSC empfängt als Außenseiter im Aufschwung Mainz 05

Di 31.10.23 | 07:22 Uhr | Von Jakob Lobach

Bild: IMAGO/Contrast

Hertha BSC empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals das Schlusslicht der Bundesliga. Gegen Mainz 05 ist der Zweitligist zwar Außenseiter, aber alles andere als chancenlos – auch dank eines gefeierten Offensiv-Duos. Von Jakob Lobach



Fakten zum Spiel

Während Mainz 05 in der laufenden Fußball-Bundesliga-Saison noch ohne Sieg ist, gewann Hertha in der 2. Liga vier der letzten sechs Spiele

In der ersten Pokalrunde gewann Hertha mit 5:0 in Jena, Mainz 05 mit 1:0 in Elversberg

Das bislang einzige Pokal-Duell der beiden Klubs gewann Mainz in der Saison 1999/2000

Ex-Herthaner Marco Richter wurde von Mainz-Trainer Bo Svensson zuletzt suspendiert

Das bewegt Hertha

Es wird ein weites, aber bei weitem kein perfektes Grün sein, auf dem die Fußballer von Hertha BSC am Mittwochabend ihrer Arbeit nachgehen werden. Zuletzt hatte der Rasen im Olympiastadion den Berlinern Sorgen bereitet. Wie so oft in den vergangenen Jahren ist der aktuell gezeichnet – von vielen Spielen, viel Regen und wenig Sonne. Spätestens seitdem auch der 1. FC Union Berlin gelegentlich für seine europäischen Abende in Herthas Wohnzimmer gastiert, ist dessen grüner Boden eher Acker als Teppich. So auch vor Herthas Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen Mainz 05 am Mittwoch (20:45 Uhr). Da bietet der leidgeplagte Rasen die grüne Bühne für zwei zuletzt ebenfalls leidgeplagte Klubs. Während sich die Gäste aus Mainz als aktueller Tabellenletzter mitten im Abstiegskampf der Bundesliga befinden, hat Hertha diesen bereits vor einigen Monaten endgültig verloren. Allein schon angesichts ihres Zweitligisten-Status gehen die Berliner als Außenseiter in das Spiel gegen die Rheinhessen – allerdings als Außenseiter im Aufwind. So haben bei Hertha in den vergangenen Wochen bessere Leistungen und eine spürbar bessere Stimmung Einzug erhalten. Die Berliner haben sich nach einem schweren Start in der 2. Bundesliga akklimatisiert. Der jüngste 3:1-Sieg gegen den SC Paderborn war der vierte aus den vergangenen sechs Spielen und ein weiterer Beweis für eine freudige Erkenntnis: Hertha BSC hat aktuell gleich mehrere Spieler in seinen Reihen, die Spiele entscheiden können und auch die eigenen Anhänger begeistern. Aktuell stehen dabei zwei Namen im Fokus: Fabian Reese und Haris Tabakovic. Während Flügelspieler Reese gegen Paderborn auf der linken Seite einmal mehr mit Spielwitz, Tempo und guten Flanken überzeugte, machte der auch "Doppelpackovic" genannte Tabakovic seinem Spitznamen mit zwei Treffern alle Ehre. Dass ihm beide Tore von Reese aufgelegt wurden, steht sinnbildlich für die bislang gute Harmonie des Duos. Wie die Beiden nach Tabakovics zweitem Tor von der Ostkurve besonders gefeiert wurden, verdeutlicht eine neue Identifikation der Hertha-Fans mit ihrer Mannschaft.

Fabian Reese und Haris Tabakovic jubelnd auf dem Weg in die Ostkurve. | Bild: picture alliance/dpa/Stache

Der Gegner-Check

Neun Spiele, sechs Niederlagen, kein Sieg, Tabellenplatz 18 – so lauten die Zahlen zum schwierigen Saisonstart von Mainz 05. Während die Mainzer die vergangenen drei Spielzeiten stets zwischen Platz acht und zwölf beendeten, tun sie sich diese Saison ungewohnt schwer. "Das täuscht ein bisschen", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai allerdings am Montag auf einer Pressekonferenz und erklärte: "Kann sein, dass sie Letzter sind. Aber die Mannschaft, die Mainz hat, ist dynamisch, körperlich robust. Da haben sie alles, was dazugehört." Die angesprochene Dynamik dürfte am Mittwoch ein Vorteil für die Gäste aus Rheinhessen sein. "Die erste Bundesliga ist dynamischer und schneller. Da müssen wir besser stehen", erklärte Herthas Dardai am Montag. "Besser stehen" muss dabei am Mittwoch allerdings auch für Mainz die Devise sein. Die 24 Gegentore, die die Mannschaft von Trainer Bo Svensson in ihren ersten neun Spielen kassiert hat, sind die zweitmeisten der Bundesliga. Immerhin: Kapitän und Defensivakteur Silvan Widmer stand nach überwundener Sprunggelenksverletzung zuletzt wieder im Kader und könnte am Mittwoch sein Comeback geben. Auch der Ex-Herthaner Marco Richter könnte nach einer nicht weiter begründeten Suspendierung in Berlin in den Kader zurückkehren. Bereits am vergangenen Freitag in Bochum konnte Josuha Guilavogui nach einer Verletzung wieder spielen. Dort retteten die Mainzer in der sechsten Minute der Nachspielzeit dank eines Tores von Tom Krauß zum 2:2-Endstand immerhin einen Punkt. Dieser ändert allerdings nichts daran, dass Trainer Bo Svensson am Montag betonte: "Fakt ist, dass wir liefern müssen. Ich muss liefern." Allerdings bedanke sich Svensson auch für die weiterhin große Rückendeckung seines Klubs und sagte: "Es ist bemerkenswert, wenn ein Trainer heutzutage so in Ruhe arbeiten kann wie ich. Das zeichnet Mainz aus."

So könnte Hertha spielen

"Wenn sich die Mannschaft gut fühlt, werde ich wenig rotieren", kündigte Hertha-Trainer Dardai am Montag an. Zumindest in der Defensive wird es eine wichtige Änderung in seiner Mannschaft geben: Weil die laufende Rotsperre von Innenverteidiger Marc Oliver Kempf nur in der 2. Bundesliga gilt, wird dieser gegen Mainz wohl auf dem Rasen stehen. So wie auch Kapitän Toni Leistner, der nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Paderborn zwar im nächsten Ligaspiel fehlen wird, im Pokal aber ebenfalls spielberechtigt ist. "Marton schiebt sich wieder ins Mittelfeld", erklärte Trainer Dardai, welche Folgen dies für seinen zweitältesten Sohn haben wird. Marton Dardais jüngerer Bruder Bence hingegen wird das Pokalspiel - wie auch der dritte Bruder im Bunde, Palko - verpassen. Der 17-Jährige verletzte sich gegen Paderborn so schwer am Sprunggelenk, dass er Hertha laut einer Vereinsmitteilung "bis auf Weiteres" fehlen wird. Allerdings würde Trainer Pal Dardai am Mittwoch in der Offensive wohl auch ohne Bences Verletzung auf die zuletzt starken Fabian Reese, Smail Prevljak, Marten Winkler und Haris Tabakovic vertrauen. Herthas mögliche Startelf: Ernst – Karbownik, Kempf, Leistner, Kenny – Bouchalakis, Dardai – Reese, Prevljak, Winkler - Tabakovic

Die Prognose

Die Berliner Lust auf einen stimmungsvollen Pokalabend und Herthas aufsteigende Form sorgen in Kombination mit den sportlichen Schwierigkeiten der Mainzer Gäste für eine spannende Partie. Der Zustand des Rasens im Olympiastadion wird eher Hertha zugutekommen und das zuletzt schon starke Duo Reese-Tabakovic ein weiteres gutes Spiel machen. Der Redaktionstipp: Hertha BSC gewinnt nach Verlängerung mit 2:1, zieht ins Pokal-Achtelfinale ein und sichert sich so auch wichtige 862.400 Euro für das gebeutelte Vereinskonto.

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.10.2023, 17:15 Uhr