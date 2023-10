Am elften Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC mit 3:1 (2:0) gegen den SC Paderborn gewonnen. Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai erzielten Haris Tabakovic (11. und 55. Minute) und Jonjoe Kenny (45. +3). Für Paderborn traf Florent Muslija zum zwischenzeitlichen 1:2 (47.). Durch den Heimsieg klettern die Berliner in der Tabelle mit nunmehr 15 Punkten zumindest vorübergehend auf Rang sieben.

Hertha kam gut in die Partie, hatte gleich mehrere gute Offensivaktionen, ohne jedoch zu einer klaren Torchance zu kommen. Viel ging dabei über die linke Seite, über Fabian Reese. So auch in der elften Minuten, als Haris Tabakovic nach starkem Reese-Antritt und passgenauer Reese-Hereingabe die entscheidende Fußspitze vor seinem Gegenspieler an den Ball kam und aus kurzer Distanz zum 1:0 verwandelte.

Bis dahin hatten die Gastgeber das Spiel komplett im Griff. Auch defensiv passten die Abstände, Paderborn kam kaum einmal über die Mittellinie. Das änderte sich Mitte der ersten Halbzeit. Hertha ließ sich nun zu weit in die eigene Hälfte drängen, kam nicht mehr genügend in die Zweikämpfe. Insbesondere in der 27. Minute hatte die Dardai-Elf dabei Glück, dass Paderborns Stoßstürmer Filip Bilbija eine Hereingabe des auffälligen Sirlord Conteh nur knapp verpasste. Ebenfalls von Glück sprechen durfte in der 33. Minuten Hertha-Kapitän Toni Leistner. Sein Foul nach Ballverlust wurde nur mit der gelben Karte geahndet statt mit rot wegen Notbremse, was durchaus vertretbar gewesen wäre.

So spielte Hertha zu elft weiter und kam in der dritten Minute der Nachspielzeit sogar noch zum 2:0 durch Jonjoe Kenny. Der Engländer stand nach einem Paderborner Ballverlust im Mittelfeld plötzlich freier vor Torhüter Jannik Huth als Superman am Waschtag und platzierte den Ball aus rund zwölf Metern gekonnt ins lange Eck.