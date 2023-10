Turbine gelingt in Gütersloh der zweite Sieg in Serie

Turbine Potsdam ist in der 2. Frauen-Fußball-Bundesliga der zweite Sieg in Folge gelungen. Beim bislang ungeschlagenen Tabellenzweiten FSV Gütersloh gewannen die Brandenburgerinnen am Sonntag vor 291 Zuschauern mit 1:0. Den Siegtreffer für Turbine erzielte Laura Lindner in der 68. Spielminute nach Flanke von Adrienne Jordan.

Die 29-Jährige Lindner ist eigentlich Kapitänin der zweiten Turbine-Mannschaft, spielte dort bisher vor allem wegen ihrer beruflichen Verpflichtungen. Nun aber habe man "trainingstechnisch" eine gute Lösung gefunden, so Trainer Dirk Heinrichs im Gespräch mit rbb|24. Lindner habe eben einen Torriecher, "und wenn ich so eine Spielerin im Verein habe, dann muss ich darauf zurückgreifen", sagte er.