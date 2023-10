Die BR Volleys sind mit einem hart erkämpften 3:1 (21:25, 25:20, 25:17, 29:27)-Sieg gegen die Grizzlys Giesen in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga gestartet. Vor 6.513 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle tat sich der deutsche Meister am Freitagabend über weite Strecken aber ausgesprochen schwer. Bester Angreifer beim Sieger war Marek Sotola mit 21 Punkten.

Schon am kommenden Dienstag geht es in der Bundesliga für die Volleys weiter, dann mit einem Auswärtsspiel bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen.

Die Netzhoppers spielten am Freitag ebenfalls und verloren ihren Saisonauftakt. Die Brandenburger unterlagen mit einem völlig neu formierten Team am Freitagabend bei der SVG Lüneburg mit 0:3 (17:25, 19:25, 15:25). Die Mannschaft von Trainer Alejandro Kolevich ging bereits mit einem Handicap eines Sechs-Punkte-Abzugs wegen Lizenzverstößen in der vergangenen Saison an den Start.