Lediglich einen Satz mussten die BR Volleys im ersten Spiel gegen den Aufsteiger aus Karlsruhe abgeben, der das Turnier als Fünfter abschloss. Die Baden Volleys SSC Karlsruhe sind einer von vier Aufsteigern, die in dieser Saison zur obersten Spielklasse stoßen. Nach mehreren Jahren, in denen die Meister der 2. Bundesligen der Männer ihr Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen hatten, weil der finanzielle Sprung zu groß war, rief die Volleyball-Bundesliga zuletzt ein Aufsteigerprogramm ins Leben. Für interessierte Klubs wurden die Lizenzanforderungen gesenkt. So spielen neben Karlsruhe auch die FT 1844 Freiburg, der ASV Dachau und der VC Bitterfeld-Wolfen ab sofort in der 1. Liga.

Die Brandenburger profitieren gleich doppelt vom Aufsteigerprogramm. Nach der Insolvenz in der Vorsaison starten sie mit minus sechs Punkten und einem neuformierten, sehr jungen Kader in die neue Spielzeit. In den Duellen mit Karlsruhe, Freiburg, Dachau und Bitterfeld-Wolfen sind Punkte wahrscheinlicher. "Wir müssen uns ja auch erstmal finden. Deswegen denke ich, wir haben 50:50-Chancen gegen jeden Aufsteiger", sagt Amedegnato.

Dass die Netzhoppers ausschließlich auf junge Spieler setzen und so Geld sparen, ist möglich, weil die Liga für zwei Jahre die Abstiegsregelung aussetzt. Der Schritt soll vor allem den Liganeulingen Sicherheit zu geben. "Unsere Sorge war, dass ein Verein, der von Beginn an unter Abstiegsdruck steht, zu viel Geld in die Entwicklung von leistungsstarken Spielerkadern steckt", sagt Daniel Sattler, Geschäftsführer der Volleyball-Bundesliga. In den zwei Saisons sollen die Vereine in ihre Infrastruktur investieren. Ob in der Saison danach gleich zwei Teams oder erstmal nur ein Team absteigt, ist noch nicht geklärt. "Der Wettbewerbsdruck kann nur von unten aus der 2. Liga kommen. Je früher das entsteht, desto früher können wir den Regelabstieg wieder aktivieren", sagt Sattler. Deswegen arbeitet die Liga parallel schon an einem "Aufsteigerprogramm 2.0", das noch einen oder zwei weitere Zweitligisten hochzieht. So könnte zwar die Situation entstehen, dass in einer Saison mit einer Staffelstärke von 14 Teams gespielt wird, aber langfristig soll sich ein Ligasystem mit einem vollen Starterfeld sowie einem regelmäßigen Auf- und Abstieg entwickeln.

Statt in den Kader haben auch die Netzhoppers in die Geschäftsstelle investiert: "Wir müssen das Fundament für das nachhaltige Fortbestehen der Netzhoppers aufbauen", sagt Dirk Westphal, der das Projekt beim Brandenburger Erstligisten nach seinem aktiven Karriereende als Geschäftsführer leitet. "Die Netzhoppers haben Jahre solide in der Mitte funktioniert. Am Ende aber nicht mehr und wir mussten neue Wege gehen." Dass die Volleyball-Bundesliga in den nächsten Spielzeiten in ihrem Unterbau schwächer ist und einen großen Abstand zur Spitze hat, ist der Startschuss, um langfristig besser zu werden.