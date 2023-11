Fußball-Regionalliga - Energie Cottbus empfängt BFC Dynamo zum Top-Spiel

Fr 24.11.23 | 16:12 Uhr | Von Andreas Friebel

imago images/Picture Point Video: rbb24 | 24.11.2023 | Torsten Michels | Bild: imago images/Picture Point

Nach einem spielfreien Wochenende kehrt Energie Cottbus frisch gestärkt in den Regionalliga-Alltag zurück. Und die erste Partie nach der Pause hat es gleich in sich. Der BFC Dynamo wird zum Top-Spiel erwartet. Von Andreas Friebel



Der rbb zeigt das Spiel am Samstag ab 16 Uhr im Fernsehen und in einem rbb|24-Livestream.

Einfach mal die Seele baumeln lassen, abschalten und sich erholen – das gab Claus-Dieter Wollitz, Trainer des Fußball-Regionalligisten Energie Cottbus, seiner Mannschaft vergangene Woche mit auf den Weg. Weil das am vergangenen Wochenende geplante Landespokal-Spiel vorverlegt wurde, gab der 58-Jährige seinem Team frei. "Am Ende waren es dreieinhalb Tage, die den Jungs gutgetan haben. Einige konnten auch ihre Wehwehchen auskurieren und deshalb sind nun alle fit."

imago images / Steffen Beyer Regionalliga Nordost im Livestream - Energie Cottbus - BFC Dynamo Es geht eng zu im Aufstiegsrennen der Regionalliga Nordost. Mittendrin sind auch Energie Cottbus und der BFC Dynamo. Wer das wegweisende Verfolgerduell für sich entscheiden kann, sehen Sie im Livestream.

Das ist keine schlechte Voraussetzung vor dem Top-Spiel gegen den BFC Dynamo. Cottbus als Tabellenzweiter trifft Samstagnachmittag (Anpfiff 16 Uhr) auf den Vierten der Regionalliga Nordost. Beide Teams haben in der bisherigen Saison ähnlich gepunktet und getroffen. Energie hat 28 Zähler und ein Torverhältnis von 29:15, bei den Berlinern sind es 26 Punkte, bei einem Torverhältnis von 28:14. "Sie spielen eine ganz gute Rolle in der Regionalliga. Was auch daran liegt, dass sie sich gut verstärkt haben. Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel den Abstand weiter ausbauen können", so Wollitz.

BFC kommt angeschlagen nach Cottbus

Ihm ist aber auch nicht entgangen, dass der Traditionsklub aktuell etwas schwächelt. Der letzte Pflichtspielsieg ist vier Wochen her und war ein 2:1 beim Hertha Nachwuchs. Danach folgten in der Regionalliga zwei Unentschieden, eine Niederlage und das bittere Aus im Berliner Landespokal gegen Liga-Schlusslicht Berliner AK (1:2). "Das zeigt, wie eng diese Liga ist und dass man immer die maximale Leistung zeigen muss, um erfolgreich zu sein." Claus-Dieter Wollitz weiß weshalb er warnt. Denn in der jüngeren Vergangenheit hat Cottbus kein Spiel gegen den BFC gewonnen. In Berlin setzte es zwei Niederlagen und zuhause gab es zwei Unentschieden. Der letzte Energie-Sieg datiert vom 4. Oktober 2020 (3:2). "Ich glaube, Samstag kommt es nicht darauf an, den perfekten Plan zu haben. Wichtig wird sein, dass meine Spieler alle den gleichen Plan haben." Wer diesen Plan auf dem Rasen umsetzt, ist noch nicht ganz klar. Vor dem Hintergrund, dass bis auf den Langzeitverletzten Kapitän Borgmann, alle Profis fit sein, hat Claus-Dieter Wollitz die Qual der Wahl. "Es hat eine Weile gedauert, bis auch die neuen Spieler bei uns angekommen sind. Jetzt mucken sie aber auf und machen Druck. Niemand kann sich sicher sein, auch wirklich in der Startelf zu stehen."

imago images/Beautiful Sports 2 min Regionalliga-Spitzenspiel - BFC Dynamo will mit Sieg in Cottbus kleine Leistungsdelle ausbessern Der BFC Dynamo ist in der Regionalliga gut unterwegs und hat nach dem ersten Saisonviertel Anschluss an den Spitzenplatz. Eine kleines Formtief macht den Berlinern dennoch zu schaffen - ausgerechnet vor dem Topspiel am Samstag bei Energie Cottbus. Der rbb zeigt das Spiel des BFC Dynamo bei Energie Cottbus am Samstag ab 16 Uhr im Fernsehen und in einem rbb|24-Livestream.



8.000 Zuschauer werden erwartet

Gut 8.000 Zuschauer werden am Samstag im Stadion der Freundschaft erwartet. Etwa 1.000 dürften aus der Hauptstadt anreisen. Für die Polizei und die Ordnungskräfte gilt damit die höchste Sicherheitsstufe. Im Stadion dabei sein wird auch Filip Kusic. Der Abwehrspieler mit Dritt- und Zweitliga-Erfahrung absolviert derzeit ein Probetraining beim FC Energie. Da er nach einem Kreuzbandriss aber noch nicht wieder fit ist, sitzt er auf der Tribüne. Und das wohl eine ein paar Wochen. "Wir haben im Training eine Entwicklung gesehen, aber die Muskulatur im verletzten Knie muss noch aufgebaut werden. Als Mensch und Spieler hat er uns voll überzeugt", sagt Wollitz. "Aber wir warten jetzt die nächsten Wochen ab und entscheiden im Januar, wie es weitergeht." Der Wunsch ihn unter Vertrag zu nehmen, ist bei Energie aber recht groß.

Sendung: rbb24, 24.11.2023, 16 Uhr