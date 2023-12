Der bisherige Tabellenführer Bremerhaven hatte am 33. Spieltag zwar auch gewonnen (6:5 gegen Wolfsburg), allerdings erst nach Verlängerung. Dadurch ließen die Norddeutschen einen von möglichen drei Punkte liegen. So konnten die Eisbären vorbeiziehen.

Den Eisbären Berlin ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein perfekter Jahresabschluss gelungen. Durch einen deutlichen 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)-Erfolg beim ERC Ingolstadt eroberte das Team von Trainer Serge Aubin am Samstag die Tabellenspitze. Für den Hauptstadt-Klub war der Erfolg in Oberbayern zudem bereits der zwölfte Auswärtssieg in Serie.

Vor 4.815 Zuschauenden in der Arena in Ingolstadt starteten beide Mannschaften energisch in ihr 100. Aufeinandertreffen in der DEL. Die Eisbären leisteten sich in der Anfangsphase jedoch immer wieder Ungenauigkeiten im Passspiel und setzten sich so einige Male selbst unnötig unter Druck. Dank einer beweglichen Defensive und eines aufmerksamen Goalies Jonas Stettmer verhinderten die Berliner aber einen Gegentreffer. Mit einem 0:0 ging es in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt sorgte Leo Pföderl dann mit seinem Treffer in der 22. Minute für Aufwind in der Offensive der Eisbären. Vier Minuten später legte Ty Ronning das 2:0 nach und nötigte den ERC zu einer Auszeit. Wirkung zeigte diese aber nicht - im Gegenteil: Zach Boychuk konnte in der 38. Minute den Vorsprung weiter ausbauen. Auch wenn die Hausherren im Schlussdrittel nicht aufgaben, konnte Kai Wissmann am Ende sogar noch auf 4:0 erhöhen.