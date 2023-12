Detlef Püschel Fellbach Sonntag, 17.12.2023 | 18:06 Uhr

TURBINE war von der ersten bis zur letzten Minute absolut überlegen. Leider verschweigt dieser Bericht einige sehr gute Möglichkeiten schon in Hälfte Eins. Die einzige richtig gute Torchance für die Gäste war dann auch drin. So was nennt man dann wohl 100%-ige Chancenverwertung. Potsdam vergab dagegen viele sehr gute Möglichkeiten, und muß leider auch in der Rückrunde an dieser Baustelle arbeiten.

Immerhin steht man nach der Hälfte der Saison auf einem Aufstiegsplatz, was nach dem 3. Spieltag wohl nur die größten Optimisten vorraus gesagt hatten.