So 10.12.23 | 16:41 Uhr

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben ihre Erfolgsserie in der 2. Bundesliga fortgesetzt: Bei Borussia Mönchengladbach gewannen die Brandenburgerinnen am Sonntag mit 1:0 (1:0).

Damit ist Turbine jetzt seit neun Spielen ohne Niederlage. In dieser Zeit kassierten die Potsdamerinnen nur einen Gegentreffer. Das Siegtor in Mönchengladbach erzielte Irena Kuznetsov nach einer Ecke von Alisa Grincenco in der 43. Minute.

Das letzte Spiel vor der Winterpause bestreitet Turbine Potsdam am kommenden Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den FC Ingolstadt. Dann will Turbine die Herbstmeisterschaft klar machen. Nach dem Sieg gegen Gladbach steht Turbine auf dem ersten Tabellenplatz.