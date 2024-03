Es war der erste Trampolin-Weltcup in Deutschland seit 14 Jahren. Und die Lausitz Arena in Cottbus erwies sich dabei als gutes Pflaster. Während die Herren durchaus zu den Favoriten zählten, kam das Abschneiden der Damen einer Sensation gleich.

Mit der Einzel-Entscheidung von Cottbus hatte Vogel allerdings nichts zu schaffen. Der Sportsoldat aus Bad Kreuznach hatte das Finale der besten Acht verpasst. In diesem gingen Gold (Langyu Yan) und Silber (Zisai Wang) jeweils nach China, Bronze an den als neutraler Athlet antretenden Ivan Litvinovich.

Richtig Stimmung unter den knapp 2.000 Zuschauern in der ausverkauften Cottbuser Lausitz-Arena kam dann in den Synchron-Wettbewerben auf. Dabei überraschte zunächst das deutsche Frauen-Doppel bestehend aus Maya Möller und Aurelia Eislöffel. Die beiden Schülerinnen, die in Cottbus erstmals zusammen bei einem Weltcup-Event an den Start gingen, holten hinter China (Yunzu Cao und Xinxin Zhang) und den USA (Nicole Ahsinger und Cheyenne Webster) überraschend Bronze. Für die Bundestrainerin war das nichts anderes als "eine Sensation. Wir wissen, dass sie es können. Es aber auch zu bringen, das war Wahnsinn", so Prokesova im rbb-Livestream.