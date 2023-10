Union Berlin kassiert in Bremen die zehnte Pleite in Folge

Die Negativserie von Union Berlin spitzt sich zu. Die Köpenicker verloren ihr Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen am Samstag mit 0:2 (0:1). Die Tore erzielten Robin Knoche per Eigentor (38. Minute) und Marvin Ducksch (75.). Ab der 60. Minute mussten die Unioner in Unterzahl spielen, weil Rani Khedira wegen eines groben Fouls vom Platz gestellt wurde. Für das Team von Urs Fischer war es bereits die zehnte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.