Cottbus gewinnt erst in der Nachspielzeit in Krieschow und zieht ins Halbfinale ein

Pflichtaufgabe gelöst, eine Sensation bleibt aus: Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus hat sich am Mittwochnachmittag mit 3:2 beim VfB Krieschow durchgesetzt und das Halbfinal-Ticket im Brandenburger Landespokal gelöst. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz tat sich beim Oberligisten über weite Strecken schwer und entschied das Nachbarschaftsduell erst in der Nachspielzeit für sich.

Die Hausherren starteten vor 1.735 Zuschauern im Sportpark Krieschow schwungvoll in die Begegnung, Energie Cottbus kam zunächst überhaupt nicht in das Spiel und ließ in der Anfangsphase die eine oder andere aussichtsreiche Chance zu. Die beste Möglichkeit vergab Leo Felgenträger, der das Tor in der 4. Minute nach Zuspiel von Kapitän Andy Hebler aus zentraler Position verfehlte.

Der Favorit aus Cottbus brauchte derweil eine Viertelstunde, um zum ersten Mal für Gefahr im Krieschower Strafraum zu sorgen – und ging prompt in Führung: VfB-Keeper Fritz Pflug faustete den Ball nach einer Hereingabe von der linken Seite unglücklich ins Zentrum, wo Tobias Hasse lauerte und die 1:0-Führung für Energie Cottbus markierte (15.). In der 28. Minute ließ der Torschütze die Chance zum Doppelpack ungenutzt: Seinen Schuss aus der zweiten Reihe setzte er einen Tick zu hoch an.

Doch die Krieschower zeigten sich von dem Rückschlag unbeeindruckt, bis zur Halbzeit blieb es ein ausgeglichenes Nachbarschaftsduell. Der Oberligist kam immer wieder zu Abschlüssen, zielte aber entweder deutlich am Cottbuser Tor vorbei oder scheiterte nach ruhenden Bällen am Abwehrverbund des Regionalligisten: VfB-Toptorjäger Hebler setzte gleich mehrere Freistöße aus zentraler Position in die Mauer. Nach den ersten 45 Minuten blieb es bei der knappen Führung für Energie.