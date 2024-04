Analyse | Union Berlins Niederlage gegen Leverkusen - Keine Partycrasher

Sa 06.04.24 | Von Anton Fahl

Audio: rbb24 Inforadio | 06.04.2024 | Jakob Rüger

Sowohl der 1. FC Union Berlin als auch Bayer Leverkusen zeigten am Samstag, was sie zuletzt ausgezeichnet hat. FCU-Coach Bjelica hadert mit der Torausbeute und spricht seinem Team dennoch ein Kompliment aus. Von Anton Fahl



Auf eine außerirdisch gute Leistung seines Teams hatte Unions Trainer Nenad Bjelica gehofft, um Bayer 04 Leverkusen in die Knie zu zwingen. "Ich traue meiner Mannschaft das zu", hatte der Kroate vor dem Heimspiel gegen den Spitzenreiter der 1. Fußball-Bundesliga gesagt.

Imago/Matthias Koch Fußball-Bundesliga - Union Berlin verliert in Unterzahl gegen Leverkusen Der 1. FC Union Berlin verliert erwartbar gegen den Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen. Die Eisernen hielten lange die Null, beendeten die erste Hälfe aber in Unterzahl und kassierten ein Strafstoßtor.



Und tatsächlich wäre es ein weiteres, passendes Kapitel in einer Geschichte der Extreme gewesen, die die Eisernen in der Saison 2023/24 schreiben. Nach dem historischen Erreichen der Champions League, Highlight-Spielen gegen Real Madrid oder Napoli und der nicht weniger geschichtsträchtigen Sieglos-Serie von 16 Partien am Stück nun das Kunststück fertig zu bringen, als erstes Team in dieser Saison die unbezwingbare Werkself zu schlagen. Jene übermächtig anmutende Mannschaft, die von Xabi Alonso trainiert wird, bislang von wettbewerbsübergreifend 40 Pflichtspielen kein einziges verloren und erst am vergangenen Mittwoch den Einzug ins DFB-Pokal-Finale perfekt gemacht hat.



Alonso schmeißt die Rotationsmaschine an

In der ausverkauften Alten Försterei startete der 1. FC Union Berlin dann auch gewohnt kompakt und hellwach in die Partie gegen den Branchen-Primus. Aus einer 3-4-1-2-Grundordnung liefen die Unioner ihre Gäste in der Anfangsphase immer wieder hoch an. Doch Bayer 04 zeigte ebenfalls von Beginn an, was sie in dieser Saison so stark macht: Trotz sechs personellen Veränderungen, die Trainer Alonso im Vergleich zum Pokal-Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf vorgenommen hatte, bewiesen die Leverkusener einmal mehr enorme Ballsicherheit und ein variables Aufbauspiel. Ein klares Chancenplus zu Gunsten des Tabellenführers in der Anfangsviertelstunde war die logische Konsequenz (4:0 Torschüsse). "Es ist schwer, gegen Leverkusen an den Ball zu kommen. Sie sind technisch so stark und haben Spieler auf dem Platz, die den Unterschied machen können", befand Unions Trainer Bjelica nach dem Schlusspfiff.

IMAGO / Langer Ex-Unioner Robert Andrich im Interview - "Union Berlin gehört in die Bundesliga" Bei Union Berlin entwickelte sich der gebürtige Potsdamer Robert Andrich zum Bundesliga-Spieler. Im Interview spricht er über seine sensationelle Saison mit Leverkusen, seine Rolle in der Nationalmannschaft und die Rückkehr nach Berlin.

Den Eisernen gelang es über weite Strecken, die Räume zu schließen und die Mitte dicht zu halten. Das Geschehen auf dem Rasen glich gewissermaßen der Stadt Berlin am Tag des Halbmarathons: Kein Durchkommen durchs Zentrum. Und so strahlte Leverkusen vor allem über die Außenbahnen Gefahr aus: Immer wieder war es Nathan Tella, der auf dem rechten Flügel durchbrach und seine Mitspieler bediente. Die beste Chance vereitelte FCU-Keeper Frederik Rönnow gegen den köpfenden Borja Iglesias (15.), ehe Alejandro Grimaldo nach einer knappen halben Stunde, wiederum nach Zuspiel von Tella, mit einem Flachschuss aus dem Rückraum knapp links am Tor vorbei zielte (28.). Den Köpenickern fehlte es hingegen an offensiver Durchschlagskraft. Sie schafften es über die gesamte Spieldauer nicht ein einziges Mal, Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky ernsthaft herauszufordern. Umso bitterer war es für Bjelica, dass für seinen einzigen nominellen Stürmer in der Startformation, Yorbe Vertessen, verletzungsbedingt schon vor dem Pausenpfiff Schluss war.

Entscheidende Sequenzen vor dem Pausenpfiff

Die spielentscheidenden Szenen ereigneten sich schließlich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Erneut war es Tella, der drauf und dran war, in den Köpenicker Sechzehner einzudringen und nur mit einem Foul von Robin Gosens, der zu diesem Zeitpunkt bereits mit Gelb verwarnt war, gestoppt werden konnte. Unions linker Schienenspieler sah folgerichtig die Gelb-Rote Karte – und musste mitansehen, wie sein Team noch vor der Halbzeit in Rückstand geriet. Für Union war es übrigens bereits der siebte Platzverweis in der laufenden Saison – Liga-Höchstwert in einer Spielzeit der Extreme.

Union-Spieler Robin Gosens muss vom Platz

FCU-Kapitän Christopher Trimmel lenkte Hincapies Schussversuch nach dem anschließenden Freistoß vorsätzlich mit dem rechten Arm an den Pfosten, Schiedsrichter Benjamin Brand entschied nach Ansicht des Videomaterials auf Strafstoß – und es blieb allein sein Geheimnis, warum Trimmel gänzlich ohne Karte aus dieser Szene davonkam. Nationalspieler Florian Wirtz nahm die Einladung vom Punkt an und erzielte die verdiente 1:0-Führung für Bayer Leverkusen (45. +8). "Ich hatte schon das Gefühl, dass wir gegen Ende der ersten Hälfte besser, mutiger geworden sind. Mit der Roten Karte und dem Elfmeter ist gegen so eine Mannschaft dann aber fast schon alles vorbei", befand Trimmel. "Leverkusen ist sehr, sehr gut drauf. Sie beweisen das alle drei Tage mit der Doppelbelastung, die sie haben. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen, aber keinen Spaß, gegen sie zu spielen."

Bjelica: "Haben sehr gut ausgesehen, sehr stabil und sehr gut organisiert"

Notgedrungen stellte Bjelica seine Abwehrkette zum Start des zweiten Spielabschnitts um: Diogo Leite besetzte die vakante linke Außenverteidigerposition und die Köpenicker stemmten sich nun aus einer 4-4-1-Grundordnung gegen die drohende Heimniederlage. Mit Bravour – denn in den zweiten 45 Minuten kamen die Leverkusener, die nun zunehmend in den Verwaltungsmodus schalteten, noch seltener zwingend vor Rönnows Tor. Die besten Möglichkeiten entschärfte der erneut herausragende Schlussmann gegen den quirligen Tella (77.) und in der Nachspielzeit gegen Amine Adli (90. +5).

imago images/Matthias Koch Interview | Filmemacherin Annekatrin Hendel - "Für mich ist Union Berlin ein Betrieb und keine Familie, wie oft gesagt wird" Der 1. FC Union marschierte in vier Jahren aus der 2. Liga bis in die Champions League. Ein Stück dieser Reise hat die Filmemacherin Annekatrin Hendel mit der Kamera begleitet. Über den Film, der jetzt in die Kinos kommt, spricht sie im Interview.

Ein außerirdisches Aufbäumen der Eisernen blieb an diesem Samstagnachmittag aus, sodass der designierte Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen seinen neunten, letztlich ungefährdeten Liga-Sieg in Serie einfuhr und auch im 41. Pflichtspiel ungeschlagen blieb. "Sie haben verdient gewonnen. Ich muss meiner Mannschaft aber ein großes Lob aussprechen. In einem Spiel, in dem Leverkusen mehr Chancen kreiert hat, haben wir sehr gut ausgesehen, sehr stabil und sehr gut organisiert", analysierte Bjelica und legte den Finger in die Wunde. "Wie schon bei den anderen Spielen gegen die Großen - gegen Dortmund, Bayern oder Leipzig - haben wir gut mitgehalten, aber trotzdem verloren, weil wir kein Tor geschossen haben."

Leverkusen mit einer Hand an der Schale – Union selbstbewusst ins Saisonfinale

Schon am kommenden 29. Spieltag kann die Werkself – auch dank eines Münchner Ausrutschers in Heidenheim – den Gewinn der Schale perfekt machen und ihren unliebsamen Spitznamen "Vizekusen" endgültig archivieren. "Wir können jetzt darüber reden, dass wir nächste Woche alles klar machen können, mit so viel Abstand Deutscher Meister zu werden", sagte Leverkusens Mittelfeld-Regisseur Granit Xhaka. "Das zeigt, was für eine Saison wir spielen - und wir werden alles dafür tun, vor eigenem Publikum das Ding zu Ende zu bringen." Unions Vorsprung auf den Relegationsplatz schmilzt dagegen auf sechs Punkte. Eine Bestandsaufnahme, die Bjelica sechs Spieltage vor Saisonende selbstbewusst und realistisch einzuordnen weiß. Der Klassenerhalt ist in Reichweite, sein Team gefestigt. "Alles, was wir zuletzt geleistet haben, gibt uns für die nächsten Spiele sehr viel Mut und Selbstvertrauen", so der Kroate. Aber: "Wir sind noch lange nicht durch und müssen weiter fokussiert bleiben"



