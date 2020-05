Gina Chmielinski von Turbine Potsdam hat einen Tag vor dem Restart des Vereins in der Frauenfußball-Bundesliga die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Frage gestellt. In einem ausführlichen Instagram-Post kritisierte sie am Freitag vor allem, dass dieser Schritt als ein Zeichen der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im Fußball gewertet werde.

"Was hat es mit Gleichberechtigung zu tun, wenn die meisten Frauen kurzfristig Urlaubstage ihrer Berufe, die sie noch neben dem Profisport ausüben, in Anspruch nehmen müssen, um eine Quarantäne vor dem ersten Spiel zu gewährleisten und an Spielen in der Woche teilnehmen zu können", schrieb die 19-jährige Mittelfeldspielerin.