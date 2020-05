Auf den ersten Blick wirkt alles wie immer bei Turbine Potsdam. Die Spielerinnen des Fußball-Bundesligisten laufen sich gemeinsam warm, feilen in kleinen Gruppen am Abschluss oder trainieren individuell. Doch wer beim Training im Potsdamer Luftschiffhafen genauer hinsieht, entdeckt dann doch das eine oder andere ungewöhnliche Trainingsgerät auf dem Platz. Die Sprühflasche mit dem Desinfektionsmittel zum Beispiel. Denn die Brandenburgerinnen bereiten sich derzeit auf den Bundesliga-Restart am Wochenende vor und sind deswegen im Quarantäne-Trainingslager.

Kämpfen muss Turbine nicht nur in den verbleibenden sechs Liga-Spielen auf dem Platz, sondern auch finanziell. "Wir hätten das alleine nicht stemmen können", sagt Kutzmutz über das Saisonende unter besonderen Umständen. Denn die Unterbringung der Mannschaft im Hotel und auch die Corona-Tests sind teuer. Doch mit einem Solidarfonds unterstützen die Champions-League-Vereine der DFL, also Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen, unter anderem auch die Frauen-Bundesliga. Etwa 300.000 Euro kommen so für jeden Verein zusammen, mit denen alle wegen des Coronavirus anfallenden Kosten gedeckt werden.

"Am Anfang sah es so aus, als würde man einen Scheck ausfüllen, der an alle Vereine geschickt wird und man könne sich überlegen, was man mit dem plötzlichen Geldgeschenk macht. Aber ganz so einfach - 300.000 Euro und wir gehen mal richtig einkaufen - ist es nicht", so der Turbine-Präsident.