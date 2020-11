Der Berliner Senat hat am Dienstag Änderungen der Infektionsschutzverordnung beschlossen, die auch den Sport betreffen. So ist ärztlich verordneter Rehasport in Gruppen von bis zu zehn Personen wieder erlaubt. In begründeten Einzelfällen seien auch mehr Personen zulässig, "wenn es absolut notwendig ist, um die Übungen ausführen zu können", heißt es in einer Presseerklärung des Senats.

Zuletzt waren im Rahmen der Infektionsschutzverordnung auch Herzsportgruppen und Rückenschulen untersagt. Die Änderungen treten erst am Tag nach der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft. Somit ist der Rehasport frühestens ab Mittwoch wieder möglich.