Auch der Berliner Fußball-Verband (BFV) beendet das Fußballjahr 2020. Am Mittwoch folgte das Präsidium des BFV der Empfehlung der spielleitenden Stellen und zog den Beginn der Winterpause auf den 1. Dezember vor, teilte der Verband am Mittwochabend auf seiner Webseite mit. Der Beschluss gilt ohne Ausnahme für sämtliche Spiel- und Altersklassen des Verbandes, heißt es auf dessen Internetseite. Der BFV ist damit der 16. Fußball-Verband in Deutschland, der den Spielbetrieb vorzeitig einstellt. Gleiches hatte der Brandenburger Verband bereits am Freitag beschlossen.