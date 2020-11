Im Brandenburger Amateurfußball werden in diesem Jahr keine Spiele mehr stattfinden. Das teilte der Fußball-Landesverband (FLB) am Freitagabend mit [flb.de]. Die Unterbrechung des Spielbetriebs für alle Spiel- und Altersklassen des Verbandes und seiner Kreise werde wegen der unsicheren Corona-Lage bis zum 31. Dezember verlängert, heißt es in der Erklärung.