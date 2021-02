Die Brandenburger Sportvereine haben in den vergangenen Monaten Mitglieder verloren. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Mitgliederzahl demnach um 3,22 Prozent zurückgegangen, teilte der Landessportbund Brandenburg (LSB) am Donnerstag mit. Zu Jahresbeginn seien rund 343.700 Brandenburgerinnen und Brandenburger Mitglied in einem Sportverein gewesen - rund 11.400 Menschen weniger als im Vorjahr. Die Anzahl der Sportvereine liege bei rund 3.000 und damit auf gleichbleibendem Niveau.

Hauptgrund seien die Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen, hieß es. Dass der Großteil der Brandenburgerinnen und Brandenburger in den Vereinen geblieben sei, liegt laut Wolfgang Neubert, Präsident des Landessportbunds, am Engagement der Sportvereine: "Der Zusammenhalt untereinander, der Ideenreichtum und das Durchhaltevermögen sind noch viel größer als wir alle gehofft hatten. Digitale Sportangebote, durchdachte Hygienekonzepte oder innovative Trainingskonzepte sind und waren nur einige Beispiele für die Flexibilität der Brandenburger Sportvereine in der Krise." Er warnte aber auch davor, dass sich die Auswirkungen der Pandemie erst in den kommenden Monaten und Jahren in den Mitgliederzahlen zeigen könnten.

