Die Eisbären Berlin werden ihre Heimspiele in der Arena am Ostbahnhof nur noch unter einer 2G-Plus-Regelung austragen. Diese Regelung tritt bereits für das anstehende Heimspiel der Berliner gegen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag (28. November) in Kraft. Für die Fans ändert sich allerdings nur, dass eine Maskenpflicht zusätzlich auch auf den Plätzen besteht.

Der Eishockey-Meister hatte schon seit Mitte Oktober nur noch Zuschauer unter 2G-Bestimmungen in die Arena gelassen. Mit der Anpassung reagierte der Hauptstadtklub auf die Anpassung des Berliner Senates. Zudem wird die Gesamtkapazität auf maximal 9.600 Zuschauer bei den Heimspielen des amtierenden Deutschen Meisters beschränkt.