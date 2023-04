Sagennacht 2023 - Wendenkönig und Schlangenkönig kämpfen um Vorherrschaft im Spreewald

Di 25.04.23 | 18:06 Uhr

dpa Audio: Antenne Brandenburg | 25.04.2023 | Jasmin Schomber | Archivfoto | Bild: dpa

Rund 50 Schauspieler, Tänzer und Sänger werden in diesem Jahr bei der Spreewälder Sagennacht in Burg (Spree-Neiße) auf der Bühne stehen, unter anderem auch die kindlichen Sagengestalten Ludki. Am Dienstag hat das Sorbische Nationalensemble das Programm auf dem Schlossberghof vorgestellt.

Zum inzwischen 14. Mal werden sorbisch-wendische Sagengestalten den Bismarckturm zum Leben erwecken, diesmal unter dem Titel "Die Erfüllung". Die Open Air-Veranstaltung über Geschichte, Bräuche und Sagen der Wenden/Sorben im Spreewald findet traditionell zu Pfingsten statt, in diesem Jahr also vom 27. bis 29. Mai.

Die beiden Lutki Jorko und Jolka. | Bild: rbb/Schilka

Größe Produktion des Jahres

Es werde in diesem Jahr ein "großes Theater" mit Ballett, Chor und Musik geben, sagte der Intendant des Ensembles, Tomas Greibich-Nawka, bei der Präsentation. "Wir sind besonders was die Musik betrifft, in diesem Jahr mehr in die Moderne gegangen, es wird mehr in Richtung Musicalcharakter gehen." Außerdem seien die Kostüme aufwändiger als zuvor.

Im siebten und letzten Teil der Geschichten über den Wendenkönig Juro geht es um die zukünftigen Herrschaftsverhältnisse im Spreewald - und die Frage, ob der Wendenkönig Juro weiter Beschützer seines Volkes bleibt oder der Schlangenkönig Wakapan aufgrund seiner Intrigen gewinnt.



Für das sorbische Ensemble ist die Sagennacht die größte Produktion des Jahres. Seit zwei Wochen wird dafür intensiv geprobt. Laut dem Intendanten werden alle Gäste, die am Pfingstwochenende nach Burg kommen, der Handlung folgen können - auch, wenn sie zum ersten Mal kommen sollten. "Es ist so, dass die Geschichte, obwohl sie eine Fortsetzung ist, so gestrickt ist, dass sie quasi auch für sich stehen könnte", so Greibich-Nawka. Es gebe außerdem eine Zusammenfassung aller bisherigen sechs Teile im Programmheft.