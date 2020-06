Umwelt-Aktivisten von "Ende Gelände" haben am Freitagmorgen im Tagebau Jänschwalde einen Bagger besetzt. Wie die Polizei dem rbb-Studio Cottbus sagte, soll es sich um ein Dutzend Aktivisten handeln. Gegen 5.00 Uhr habe eine Gruppe einen systemrelevanten Bagger besetzt, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd. Um die Menschen nicht in Gefahr zu bringen, sei er vom Netz genommen worden.



Eine Gruppe von Umweltaktivisten hätten ein Transparent auf dem Bagger aufgehängt und dann das Gelände verlassen, eine zweite mit etwa einem Dutzend Personen sei auch am Morgen weiter vor Ort, sagte eine Sprecherin von "Ende Gelände". Insgesamt seien in Jänschwalde 30 Menschen beteiligt gewesen. "Sie werden die Kohleinfrastruktur so lange besetzen, wie das möglich ist", kündigte die Sprecherin an. Einige der Anwesenden seien "mit Abseilmanövern" beschäftigt, um das Transparent zu sichern. Nach Angaben des Anti-Kohle-Bündnisses wollen die Aktivisten damit einen Kohlestopp erreichen und gleichzeitig ein Zeichen gegen das geplante Kohlegesetz der Bundesregierung setzen.