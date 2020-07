Über 20 Cottbuser Gewerbegebiete sollen in den kommenden Monaten mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet werden. Das sagte der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) am Dienstag. Mit den Anschlüssen soll in den Gewerbegebieten schnelleres Internet möglich sein. Insgesamt sollen rund zwölf Kilometer Kabel verlegt werden, so Kelch.

Das Ziel sei es, Firmen im Strukturwandel in die Lausitz zu holen. "Für uns ist das ein klarer Standortvorteil", so Kelch. "Wir müssen uns gut vorbereiten für den erhofften Ansturm von Investoren hier in der Stadt."

Mit dem Ausbau sollen auch Versorgungslücken geschlossen werden. Die Innenstadt und der Technologie- und Industriepark im Norden der Stadt würden bereits über eine gute Abdeckung verfügen. "Aber es gibt in vielen kleinen Gewerbegebieten noch Lücken, wo es nicht so einfach ist, aus wirtschaftlichen Gründen, dort zu investieren", erklärt Kelch.

Die Arbeiten sollen Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Insgesamt werden 1,5 Millionen Euro investiert, ein Teil davon stammt aus Fördermitteln des Bundes und des Landes.