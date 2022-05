Einen Teil des Geldes hat er zudem gespendet und er hat einige Reisen unternommen. Seine Arbeit aufzugeben, wenn auch nur für ein Jahr, kam für Scheibe hingegen nicht in Frage.

Arbeiten war Jeremy Scheibe in der Zwischenzeit trotzdem. Sein Grundeinkommen hat er aber nicht etwa gespart, sondern für etwas verwendet, mit dem viele Berufsanfänger nach dem Studium zu kämpfen haben. "Ich hatte Bafög-Schulden, die ich so möglichst schnell zurückzahlen konnte, nicht wie sonst über mehrere Jahre", sagt der Lübbenauer.

So richtig glauben konnte es Jeremy Scheibe aus Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) nicht, als er die Nachricht bekam: ein Jahr lang sollte er ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten - 1.000 Euro monatlich zur freien Verfügung. Jetzt, ein Jahr später, zieht er sein Fazit.

Monatlich Geld auf's Konto bekommen, ohne was zu tun: Das ist das "bedingungslose Grundeinkommen". Einer, der es gerade ausprobieren darf, ist Jeremy Scheibe aus Lübbenau. Doch er ist nicht nur begeistert. Von Daniel Friedrich

Ermöglicht hat das Ganze ein Verein aus Berlin, der Jeremy Scheibe im vergangenen Jahr ausgelost hat. Der Verein "Mein Grundeinkommen" begleitet die Aktion mit einer Studie. Er will unter anderem herausfinden, ob die Begünstigten positiver in die Zukunft schauen, so Michael Bohmeyer vom Verein.

"Wir haben das jetzt schon über 1.000 mal gemacht und haben gelernt, dass die Leute besser schlafen, dass sie klügere Entscheidungen treffen, dass sie teilweise ihre Jobs wechseln und dann Jobs finden, die besser zu ihnen passen und man kann insgesamt sagen, dass sie als Persönlichkeiten aufblühen", zieht Bohmeyer ein positives Fazit. Die Teilnehmer würden zudem gesünder und verhielten sich sozialer.

Bohmeyer ist ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens für alle. Die Aktion soll eine Duskussionsgrundlage liefern. Denn unumstritten sit das Grundeinkommen nicht. Unklar ist weiterhin, ob Menschen dann überhaupt noch Jobs im Niedriglohnsektor übernehmen.