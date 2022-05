Ein Randalierer musste in Cottbus in der Nacht zum Donnerstag mit einem sogenannten Taser überwältigt werden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe der Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe, zunächst eine Glastür des Carl-Thiem-Klinikums beschädigt.

Kurze Zeit später sei der Mann in der Cottbuser August-Bebel-Straße angetroffen worden. Der 21-Jährige habe dort Polizisten mit einem Hammer bedroht und diesen auch nach den Beamten geworfen. Eine Polizistin sei dabei leicht verletzt worden.

Der Mann sei schließlich mit einem sogenannten Taser von weiteren Angriffen abgehalten worden. Ein Arzt habe den Angreifer schließlich in eine Klinik eingewiesen.