Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam will im Rahmen eines neuen Projektes ein Konzept zum Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs in der Lausitz entwickeln. Die bisherigen Kohlestrecken könnten dabei eine große Rolle spielen, teilte das HPI am Mittwoch mit.



Rund 400 Kilometer Gleise durchziehen die Lausitz zwischen Cottbus und Hoyerswerda. Personenzüge dürfen das Netz bislang nicht benutzen - es gehört dem Energiekonzern Leag und wird von diesem für die Kohlezüge genutzt, die zwischen den Tagebauen und den Lausitzer Kraftwerken pendeln. Bislang droht das Streckennetz nach dem Kohleausstieg ungenutzt zu verwittern.