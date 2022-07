Wiesbadener Unternehmen will in Drewitz 500 Millionen Euro investieren

In der Lausitz sollen bald grünes Kerosin und Wasserstoff produziert werden. Das Unternehmen Hy2Gen will dafür Millionen investieren - in einem Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Flugplatz Drewitz, das vor allem mit Nachhaltigkeit wirbt.

Die Lausitz steht offenbar kurz vor einer Großinvestition. Das Wiesbadener Unternehmen Hy2Gen plant auf dem ehemaligen Flugplatz in Drewitz (Landkreis Spree-Neiße) den Aufbau einer Produktion für grünen Wasserstoff und für nachhaltige Flugzeugkraftstoffe, sogenanntes SAF (Sustainable Aviation Fuel). Entsprechende Berichte der Deutschen Presse-Agentur bestätigte das Unternehmen dem rbb am Donnerstag.

Für die Kerosin- und Wasserstoffproduktion in Drewitz werde aktuell eine Vorstudie durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung von Hy2Gen. Darin sollen die Beteiligten Erkenntnisse zu Machbarkeit, Risiken und Nutzen erarbeiten. Anschließend erfolge die sogenannte FEED-Phase, die Detailplanung für das Großprojekt. Die soll 2023 beginnen, ein Jahr später ist der Baustart geplant. Die Produktion soll dann 2027 starten.

"Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen in allen Sektoren und Industriezweigen notwendig", wird der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) in der Mitteilung zitiert, "klimaneutral erzeugter Wasserstoff und die Herstellung von grünem Kerosin können hierbei wichtige Elemente im Sektor Mobilität werden." Ein solch innovatives Projekt könne dabei wichtige Impulse für die Strukurentwicklung in der Lausitz setzen und das Energieland Brandenburg als Technologie- und Wirtschaftsstandort stärken, so Steinbach weiter.

"Grüner Wasserstoff und vor allem grünes Kerosin (SAF) sind zur Dekarbonisierung der Luftfahrt, insbesondere für Langstreckenfüge unverzichtbar", erklärte außerdem Hy2gen-Geschäftsführer Matthias Lisson.