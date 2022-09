"Don Chung" soll aus dem Zoo in Leipzig in die Lausitz umziehen. Ein genauer Termin dafür stehe noch nicht fest. "Ein Elefant transportiert sich natürlich nicht so wie der Hund im Auto, das bedarf einer gewissen Vorplanung", so Kämmerling. Dabei sollen auch Spezialisten eingesetzt werden. "Auch da müssen wir die Termine eintakten." Bevor die Elefantendame kommen kann, muss zudem zunächst das neue Elefantenhaus fertig werden.

Rund zwei Jahre nachdem mit Elefantendame "Karla" ein Publikumsliebling des Cottbuser Tierparks eingeschläfert werden musste, soll noch in diesem Herbst ein neuer Elefant nach Cottbus kommen und Elefantendame "Sundali" Gesellschaft leisten. Das hat Tierparkdirektor Jens Kämmerling am Mittwoch dem rbb gesagt.

Daran wird zurzeit im Cottbuser Tierpark laut dem Direktor noch "hart und fleißig" gearbeitet. "Im Moment werden die schweren Elefantentüren eingebaut. Die müssen ja etwas stabiler sein als eine Haustür." Anschließend folgen noch Restarbeiten, bevor das Haus im Laufe des Herbstes fertig sein soll.

"Es ist groß und toll eingerichtet", so der Tierparkdirektor. Die Elefanten bekommen einen Naturboden, in dem sie wühlen können. Es kann Sand hineingefahren werden, um Hügel zu formen. Auf diese Weise hätten die Elefanten nicht nur eine große Halle, sondern eine für Elefanten interessante Halle. Außerdem können mit Radladern Bäume hineingefahren werden, "die die Elefanten dann kaputt machen, sich dran schuppern", sagte Kämmerling. Darüber hinaus bekommen die Tiere auch eine Art Wellnessbereich mit Badewanne und Dusche. "Wir können also auch mal Wasser an und aus machen. So etwas animiert natürlich."