“Wir haben einen Fachkräftemangel. Es gibt im Moment nicht genügend Lehrkräfte, die diese Integrationskurse machen", so Lemmermeier. Dieses Personal brauche eine gewisse Qualität. In einem Integrationskurs werden neben der Sprache die Rechtsordnung, Kultur und Geschichte Deutschlands vermittelt. Laut Lemmermeier standen die Geflüchteten, die in den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen waren, vor ähnlichen Problemen. "Jetzt kamen nochmal mehr Personen innerhalb recht kurzer Zeit, und da reichen einfach die Plätze nicht."

Denn Marina Bohomaz möchte Deutsch lernen, sagte sie dem rbb. Sie ist examinierte OP-Schwester und würde in den Sana-Kliniken am Standort Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) sofort einen Arbeitsplatz bekommen, wenn sie den Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen hat, so Daniela Koch von der Hilfsinitiative. Die Sprachkenntnisse seien "extrem wichtig", um sich mit den Patienten zu verständigen, so Klinik-Sprecher Benjamin Seidemann. Die Geschäftsführung will nun selbst aktiv werden. "Wir denken intensiv darüber nach, wie wir eigene Deutschlehrer aus der Region finden."

Dass die Sana-Kliniken Initiative zeigen, findet die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg “sehr lobenswert“. Brandenburg sei ein Flächenland und Altdöbern "ziemlich abgelegen", so Lemmermeier. "Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in unmittelbarer Nähe einen Kurs bekomme, ist gering." Dazu komme, dass es zu wenige Kitaplätze gebe, um beispielsweise die Tochter unterzubringen.

Alternativ gebe es Lernangebote im Internet. Wichtige Informationen dazu hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV) auf seiner Internetseite zusammengefasst [msgiv.brandenburg.de].