Die Bergwacht unterstützt die Polizei bei der Suche nach dem jungen Mann in mehreren bei Besuchern beliebten Wandergegenden, unter anderem auf dem Karbonkelberg im Kapstädter Vorort Hout Bay. Dort hatte eine Sicherheitskamera am 15. Februar Bilder von dem Deutschen in Sportkleidung aufgezeichnet.

Der Brandenburger war nach Angaben der Polizei am 6. Februar in Südafrika eingereist. Er habe am Morgen des 15. Februar seine Unterkunft in einem Vorort von Kapstadt verlassen und sei danach nicht mehr gesehen worden. Laut Facebook war er am Donnerstag zu einem Surf-Kurs angemeldet gewesen, erschien dort aber nicht. Seine Kleidung und Wertgegenstände befanden sich den Angaben zufolge in seinem Zimmer im Gästehaus.

Die deutsche Botschaft in Südafrika bestätigte, sie sei über den Fall informiert worden und mit den südafrikanischen Behörden sowie den Angehörigen des Vermissten in Kontakt.