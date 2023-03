Tatverdächtiger nach Schüssen in Senftenberg ermittelt

Do 09.03.23 | 10:12 Uhr

Nachdem ein junger Mann in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) am Dienstagabend auf offener Straße angeschossen worden war, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Das sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen dem rbb. Der Mann werde nun vernommen. Weitere Informationen gibt es bislang nicht.



Der Verdächtige soll nach einer Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren, einem 19-Jährigen in den Oberschenkel geschossen haben. Anschließend war er geflohen. Das Opfer musste nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht werden.