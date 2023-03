Nach einem tödlichen Polizeieinsatz am Dienstagabend in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) hat es kurz darauf einen weiteren Vorfall mit einer Schusswaffe gegeben. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Dabei habe ein bislang Unbekannter auf einen 19-jährigen Mann geschossen und diesen in den Oberschenkel getroffen. Das Opfer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter befinde sich auf der Flucht, hieß es.