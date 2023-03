Bei einem Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ist am Dienstagnachmittag ein Mann tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann die Beamten mit einem axtähnlichen Gegenstand angegriffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Brandenburg.

Die Beamten hätten sich daraufhin gezwungen gesehen, die Dienstwaffe zu benutzen. Es sei umgehend versucht worden, den Mann zu reanimieren, hieß es weiter. Die Versuche seien aber erfolglos geblieben. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.

In dem Fall ermitteln jetzt Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Cottbus.

Weitere Details zu dem Einsatz oder zu dem Opfer teilte die Staatsanwaltschaft auf rbb-Nachfrage nicht mit.