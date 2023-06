Das Internationale Folklore-Festival Lausitz kehrt zurück. Nachdem es wegen der Corona-Pandemie nach 2019 ausgefallen war, soll die nächste Ausgabe vom 6. bis 9. Juli an drei Orten der Lausitz stattfinden. Am Dienstag haben die Veranstalter das Programm vorgestellt.

Insgesamt zwölf Bands sollen in diesem Jahr auftreten, zehn von ihnen kommen aus dem Ausland, so viele wie noch nie. Sie reisen den Angaben zufolge unter anderem aus Tschechien, Spanien, Sri Lanka oder Chile in die Lausitz.

Neben Bautzen und Crostwitz in Sachsen treten alle internationalen sowie die zwei sorbischen Gruppen auch in Drachhausen (Spree-Neiße) auf. "Es ist was Großes", so Bürgermeister Ronny Henke (parteilos). Er freue sich, dass sein Ort immer wieder für das Festival ausgesucht werde. "Darauf sind wir auch stolz."