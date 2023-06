Der Domowina-Regionalverband Niederlausitz, der größte Verband der Sorben/Wenden in Brandenburg, hat sich gegen Rassismus und Homophobie ausgesprochen. Auf seiner Jahressitzung am Freitag in Straupitz (Dahme-Spreewald) wurden die rechtsextremen Vorfälle an der Oberschule in Burg (Spree-Neiße) thematisiert. Lehrer hatten Ende April von Hitlergrüßen, Hakenkreuzen und rassistischen Beleidigungen gesprochen.



"Die Ereignisse um die Burger Schule machen uns traurig", sagte der Vorsitzende des Regionalverbandes Peter Schurman. Im Interview mit dem rbb am Montag ergänzte er, dass sich die Domowina "klar gegen Rechtsextremismus, gegen rechte Tendenzen in der Jugend oder auf den Dörfern" positioniere.