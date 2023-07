Stark Betrunkener schließt Fahrrad an Streifenwagen und greift Polizisten an

Ein stark betrunkener Mann hat sich in Guben (Spree-Neiße) mit der Polizei angelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der 45-Jährige am Sonntag zunächst sein Fahrrad mit einem langen Seilschloss am Vorderrad eines Streifenwagens angeschlossen. Als er das Rad wieder abschließen wollte, war er von den Beamten bemerkt worden.

Aus seinem Rucksack habe der Mann daraufhin eine Luftpumpe gezogen und die Polizisten damit attackiert. Einer der Beamten habe dabei eine Prellung an der Hand erlitten, hieß es.

Der Mann wurde schließlich gefesselt. Eine Atemalkoholkontrolle habe einen Wert von 4,62 Promille ergeben. Der Mann wird sich laut Polizei im nüchternen Zustand für sein Verhalten zu verantworten haben.