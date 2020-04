Zu Hause bleiben, so gut es geht - das wird geraten, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Weil das besonders für ältere Menschen gilt, werden in Senftenberg junge Menschen aktiv. Josefine Jahn hat sie begleitet.



Auszubildende aus der Stadtverwaltung Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) haben eine Aktion für Rentner und hilfebedürftige Menschen gestartet. Jeweils Mittwoch und Freitag kaufen sie ehrenamtlich für all diejenigen ein, die wegen der Corona-Pandemie nicht raus wollen, können oder dürfen. Das Projekt nennt sich "Senftenberg hilft!" und wird inzwischen gut angenommen.

"Hallo Frau Gormez!" - "Ah, Christian, warst du beim Friseur?" So begrüßen sich Eveliene Gormez und Azubi Christian Krengel am Freitagmorgen mit Sicherheitsabstand. Sie sitzt im Rollstuhl und kann nur einen Arm bewegen. Die Hilfe nimmt sie gerne an. Ein bis zwei Mal pro Woche greift Eveliene Gormez auf das Angebot der Stadt Senftenberg zurück.

Die praktische Hilfe ist die eine Seite. Die Senftenbergerin freut sich aber auch über den Kontakt zu den jungen Menschen, den sie zum Austausch nutzt. Das Verhältnis ist herzlich. "3,52 Euro bekommen sie zurück." - "Jetzt mach mich nicht nervlich fertig, dann leg' ich dich übers Knie! Ich könnt' deine Mama sein", sagt die Senftenbergerin und will aufrunden. Das lehnt Christian Krengel aber strikt ab. Es wird auf den Cent genau zurückgegeben, denn die Azubis wollen nichts mit dem Projekt verdienen.

Seit dem 24. März gibt es das Angebot. Anfangs habe es "ein bisschen Startschwierigkeiten" gegeben, sagt Bürgermeister Andreas Fredrich, doch mittlerweile werde es gut angenommen. Es gibt Tage mit bis zu 11 Lieferungen. "Wir haben Flyer verteilt und es gibt richtig schöne Bestellzettel." Wer den Service nutzen will, kann darauf ankreuzen, was er gern geliefert bekommen will. Telefonisch bestellen ginge natürlich auch, "und dann bringen die jungen Leute es zu den Menschen."