Corona betrifft uns alle in Berlin und Brandenburg – mehr als jedes andere Ereignis zuvor. In kürzester Zeit hat das Virus unser Leben auf den Kopf gestellt. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir gerade?

Ich pflege meine Kontakte. Ich habe ich eine große Telefonliste und rufe diejenigen aus der Gemeinde an, von denen ich weiß, dass sie allein leben. Man muss sich überlegen, wie man diese Zeit gut übersteht. Moderne Medien sind dabei wichtig. Meine Kinder haben dafür gesorgt, dass ich mit allem ausgestattet bin. Ich kann mit meinem Sohn in Chile über Smartphone super telefonieren und wir können uns gegenseitig sehen. Das hilft sehr in dieser Isolation. Ab und zu ist es natürlich auch toll, sich Face-to-Face zu begegnen: Mit gebührendem Abstand gehe ich manchmal mit meiner Tochter spazieren. Das wollen wir auch an Ostern so machen.



Dann ist es interessant, sich zu überlegen, was man Neues lernen oder Altes wiederaufnehmen kann. Ich habe meine Gitarre wieder rausgeholt, lese englische Texte – sonst war ich immer in einer Englischgruppe. Ich will meinen Kopf in Gang halten.