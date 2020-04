Brandenburg will Maskenpflicht in ÖPNV und Läden einführen

Wie Berlin wird voraussichtlich auch Brandenburg eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ab kommenden Montag einführen. Zusätzlich soll die Pflicht auch im Einzelhandel bestehen. Ein entsprechender Kabinettsbeschluss in Potsdam wird am Freitag erwartet.

Brandenburg will die Pflicht eines Mund-Nasen-Schutzes im Nahverkehr vor allem deshalb einführen, weil es an den Berliner Verkehrsverbund angeschlossen ist. Damit soll eine Angleichung stattfinden. Anders als in Berlin sollen die Masken zusätzlich auch in Geschäften getragen werden müssen. Bisher hatte die Brandenburger Landesregierung das Tragen von Masken nur empfohlen.