In Cottbus kämpfen derzeit mehrere Clubs, Bars und Vereine gegen die Auswirkungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Weil die Einrichtungen aktuell geschlossen bleiben müssen, wurde ein neuer Verein, die "Club Kommission Cottbus" gegründet, der jetzt für die Unternehmen Spenden im Internet sammelt.

Die Cottbuser Kultur habe es noch nie einfach gehabt, heißt es in dem Spendenaufruf. Umso dringender sei deshalb jetzt schnelles Handeln. Mit der Aktion sollen zahlreiche Clubs, Bars und Vereine vor dem Bankrott gerettet werden. So sollen beispielsweise Mieten oder Energiekosten von den Spenden bezahlt werden, die sonst nicht mehr bezahlt werden können, so die "Club Kommission".

Insgesamt hofft der Verein auf Spenden in Höhe von 50.000 Euro. Rund 250 Unterstützer hätten bereits gespendet. Für die Spender gibt es je nach Höhe des eingezahlten Betrages außerdem Geschenke. Für fünf Euro erhält man beispielsweise ein Glas mit Sand aus der Galerie "Fango", für 99 Euro kann man für ein Jahr auf der Gästeliste der Bar "Zum Faulen August" stehen.