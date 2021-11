Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz im Süden Brandenburgs sind keine Intensivbetten mehr frei. Am Mittwochnachmittag waren nach Angeben von Intensivregister.de alle 19 Plätze belegt, in 13 der Betten lagen Patienten mit einer Corona-Infektion. In allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes gibt es noch freie Intensivbetten.



Bereits am Dienstag hatte der Landrat des Kreises, Siegurd Heinze (parteilos), angesichts hoher Corona-Inzidenzen vor einer unmittelbar drohenden Überlastung der Intensivstationen am Klinikum Niederlausitz gewarnt. "Im Augenblick, das muss man so deutlich sagen, ist die Grenze der Belastung eigentlich schon erreicht", sagte er dem rbb, nachdem sein Landkreis die höchste Sieben-Tage-Inzidenz des Landes gemeldet hatte.

Der Landkreis hoffe, dass bei weiteren Zuwächsen Patienten landesweit abgenommen werden, so Heinze weiter, "oder wir müssen im Haus selbst Erweiterungen vornehmen. Aber das wird schwer werden."