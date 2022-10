Wer hat in Cottbus in den nächsten acht Jahren das Sagen? Am Sonntag soll eine Stichwahl entscheiden, ob auf dem Chefsessel künftig ein SPD-Mann sitzt oder erstmalig in einer deutschen Großstadt ein Kandidat der AfD. Was sind ihre Ziele?

Sie will in Schieskes Brief, der in zahlreiche Cottbuser Briefkästen gelangte, Volksverhetzung und Verleumdung erkannt haben. Der AfD-Kandidat mache in dem Brief mobil gegen Ausländer. Laut Schieske würden diese immer mehr und gefährdeten die Sicherheit in der Stadt. Belegt ist das nicht.

Der Gegenkandidat der SPD, Tobias Schick, wird als sogenannter "Kartell-Kandidat" und Oberbürgermeister der Bonzen dargestellt. Die Politiker in der Stadt hätten versagt und Cottbus zur gefährlichsten Stadt Brandenburgs gemacht, heißt es weiter. Domke sagte dem rbb am Mittwoch, dass die Cottbuser Polizei den Eingang der Anzeige bestätigt habe und sie nun durch den Brandenburger Staatsschutz bearbeitet werde.