Calauer Bürgermeister will vorzeitig in den Ruhestand gehen

Der Bürgermeister von Calau (Oberspreewald-Lausitz), Werner Suchner (parteilos), will in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Das sagte Suchner dem rbb. Laut Suchner sollen die Stadtverordneten am Mittwoch über seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand entscheiden.

Suchner sagte, er habe sich aus persönlichen Gründen zu diesem Schritt entschieden. Im Juni des kommenden Jahres will er nach eigenen Angaben aus dem Amt ausscheiden. Dann ist er 65 Jahre alt.

Bereits seit 2010 ist Suchner Bürgermeister von Calau. 2018 ist er wiedergewählt worden. Suchner wäre eigentlich noch vier Jahre im Amt. Stimmen die Stadtverodneten seiner Versetzung in den Ruhestand zu, muss zeitnah eine vorgezogene Wahl vorbereitet werden.