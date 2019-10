Barbara Berlin Dienstag, 15.10.2019 | 17:55 Uhr

Sehr guter Beitrag. Ich habe das nicht gewusst das die Herstellung nach Indien oder China verlagert wurde, aus welchen Grund eigendlich? Wegen der niedrigen Lohnkosten muss ich meine Gesundheit aufs Spiel setzen. Ich nehme ein betablocker der in letzte Zeit nicht in meiner Apo da war, mir wurde ein Ersatz angeboten den ich aber nicht vertragen habe obwohl es anscheinend die gleichen Wirkstoffe hatte.

Beim recherschieren im Internet ist dann rausgekommen das dieses Medikament in einem Niemandsland hergestellt wurde und die Wirkstoffe nicht die gleichen sind und es zu schweren Wechselwirkungen kommen kann da ich auch ein AD nehmen muss. Was soll das alles. Will Herr Spahn uns alle zeitig unter die Erde bekommen?!