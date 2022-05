Dass ein wichtiges Thema in Lauchhammer endlich auf die Tagesordnung kommt, lässt sich schon an der Wortwahl von Bürgermeister Mirko Buhr erkennen. Nicht weniger als die "Schicksalstage" für Lauchhammer stünden nun bevor.

Die nötigen Sanierungen, etwa der Anschluss an ein Fernwärmenetz, wurden abermals durch Kredite finanziert. Die Nachfrage war allerdings schon damals nicht groß genug. Schon im Jahr 2000 gab es nur bei der Genossenschaft "Am Lauch" etwa 600 Wohnungen zu viel.

Die Probleme begannen schon mit der Gründung der Genossenschaft "Am Lauch", erklärt deren Geschäftsführer Bernd-Uwe Richter. Die ehemaligen Werkswohnungen sollten durch die Treuhand privatisiert werden, erzählt er. Die Idee war, dass die Bewohner eine Genossenschaft bilden und die Wohnungen an diese verkauft werden. Über 1.800 Wohnungen wurden damals über einen Kredit gekauft, allerdings vollkommen unsaniert.

Seit 30 Jahren konkurrieren die Generations-Wohnungs-Genossenschaft (GWG) und die Wohnungsgenossenschaft "Am Lauch" um die Mieter in Lauchhammer.

Die aktuelle Bilanz der Genossenschaft verzeichnet 400 unvermietbare Wohnungen und einen Schuldenberg von rund sechs Millionen Euro. Die Wohnungsgesellschaft ist damit kaum noch handlungsfähig, so Richter.

Die Fusion sei die einzige Chance, sagt Jörg Gärtner, Geschäftsführer der GWG. "Ohne Fusion wird es in Lauchhammer sicherlich nicht besser", sagt er. Seine Genossenschaft steht finanziell deutlich besser da - konnte zuletzt an einigen Wohnungen Balkons und Fahrstühle nachrüsten.

Doch die Nachfrage sei auch nicht da, so Gärtner. Auch bei der GWG stehen zahlreiche Wohnungen leer. "Leider ist die Situation im Moment so, dass wir keine Blöcke abreißen können, weil wir dafür das Geld nicht haben", erklärt Gärtner. "Wir sind hier zwingend auf Fördermittel angewiesen, die bekommen wir nur, wenn wir fusionieren."

Ob sich in den kommenden Jahren in Lauchhammer etwas tut hängt nun also von den Genossenschaftsmitgliedern ab, die der Fusion zustimmen müssen. Zunächst stimmen die Mitglieder der GWG am Dienstagabend ab, am 31. Mai folgt die Genossenschaft "Am Lauch". Eben diese beiden Tage sind die Tage, die Bürgermeister Buhr als Schicksalstage bezeichnet hat.