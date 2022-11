Stammkunden waren auch in diesem Jahr wieder die Sachsen und Brandenburger, aber auch aus anderen Regionen wie Süddeutschland seien Touristen gekommen. So hätten Bayern und Baden-Württemberger während der Pandemie das Lausitzer Seenland für sich entdeckt und seien in dieser Saison wiedergekommen. Die Zahl der Touristen ist laut dem Zweckverband insgesamt gestiegen. Er rechnet bis zum Jahresende mit rund 61.700 Gästen. Das sind etwa 1,3 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Der Zweckverband Lausitzer Seenland rechnet in diesem Jahr mit rund 278.000 Übernachtungen. Das sind circa 6,5 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie 2019 und ist laut Verbandsvorsteher Detlev Wurzler das beste Ergebnis, das je erreicht wurde. Das erklärte er am Montag anhand einer Hochrechnung für das Jahr 2022 in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz).

Um auf den diesjährigen Zahlen aufzubauen, will der Zweckverband künftig auch noch stärker Gäste im Herbst und Winter in die Lausitz locken. "Wir arbeiten gerade an Konzepten, um das [Angebot] für die kommenden Jahre zu verbessern." Dabei schaue man nicht Richtung Familien, die nur in Ferien kommen könnten, sondern auch auf Betriebe und Krankenkassen. Es gehe nicht um Urlaub, sondern zum Beispiel um Geschäftsreisen, so Wurzler. Dabei soll ein Neubau am Senftenberger See helfen. Dort soll ein "Kulturschiff" zum Veranstaltungszentrum werden und Tagungen ermöglichen. Die Baustelle ist bereits eröffnet, bis zum Frühjahr 2024 soll das Gebäude stehen.