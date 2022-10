Die derzeitige Energiekrise hat erste Auswirkungen auf den Tourismus in Brandenburg. Kurz vor Saisonstart erklärten die Betreiber der Senftenberger Skihalle "Snowtropolis", dass diese vorerst geschlossen bleibt. Das hat auch mit dem Materialmangel zu tun.

"Sehr geehrte Gäste - Aufgrund der angespannten energiewirtschaftlichen Lage bleibt die Skihalle in der Saison 2022/23 leider geschlossen." Dieser Text steht aktuell groß auf der Website der Skihalle "Snowtropolis". Die Halle in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ist normalerweise in den Herbst- und Wintermonaten geöffnet und bietet Ski- und Snowboardfahrern auch in der flachen Lausitz einen befahrbaren Hang mit einer Größe von 130 mal 60 Metern.

Die Geschäftsleitung habe diese Entscheidung gemeinsam mit den Mitarbeitern getroffen, die das ganze Jahr in der Halle arbeiten, sagte Sprecher Thomas Köder dem rbb am Dienstag.

Köder erklärte, dass wegen der schwierigen energiewirtschaftlichen Lage Umbauten an der Halle vorgenommen werden müssen. Bislang sei es so gewesen, dass auch im Sommer, ohne Betrieb, die Halle auf maximal drei Grad Celsius gekühlt werden musste, damit ein beständiger Eispanzer auf der Bahn liege, so Köder. Dieser sei nötig, damit der sogenannte Pistenbully, ein spezielles Schneefahrzeug, überhaupt auf der Bahn fahren kann. Nun soll die Halle allerdings so umgebaut werden, dass eine permanente Kühlung nicht mehr nötig ist. Sie soll, so Köder, vereinfacht ausgedrückt gepflastert werden. Dann reicht eine dünne Schneeschicht zum Skifahren aus, erklärte der Sprecher.

Das Personal, immerhin zehn dauerhaft Beschäftigte, werde weiterhin in die Umbauarbeiten einbezogen, so Köder weiter. Kündigungen gebe es nicht.